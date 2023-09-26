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Сегодня, 14:58

Алаев заявил, что зарплаты игроков в РПЛ сильно упали

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев высказался о финансовой ситуации в клубах РПЛ, заявив о снижении зарплат футболистов.

«Все клубы очень внимательно относятся к своим финансам. Нет такого, чтобы только потратить деньги. Все пытаются заработать самостоятельно. Любой спонсор или акционер просто так тратить не дает. Сложности очевидны, все не так хорошо, как вы преподносите. У клубов РПЛ есть разные финансовые возможности. Все давно поменялось в плане зарплат. В целом вижу, насколько поменялись зарплаты — в целом по лиге они сильно упали. Надеюсь, со временем мы откроем все ведомости, но могу сказать — ситуация изменилась кардинально, никто точно не жирует, идет серьезная борьба за болельщика», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-alaev-zarplaty-igrokov-v-rpl-v-tselom-sil-no-upali/
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
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