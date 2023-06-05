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Сегодня, 18:25

Алаев заявил, что «Зенит» объективно был сильнее всех в минувшем сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал итоги сезона-2022/23 чемпионата России.

«Хотел бы поздравить всех с окончанием сезона. Мне кажется, такая премия должна существовать в РПЛ. Благодарен партнерам и всем тем, кто занимался организацией и принимал участие в мероприятии. Очень хочу, чтобы эта премия стала традиционной. Уверен, она будет вызывать еще больший интерес. Надеюсь, что вчера зародилась хорошая традиция. Сезон получился крайне тяжелым и крайне интересным. Всем нам хочется, чтобы интрига была до последнего тура и за каждое место. Но в этом году «Зенит» объективно был сильнее. Мне очень хочется, чтобы «Зенит» оставался таким же сильным, а конкуренты подтягивались к нему. Хочу, чтобы за каждое место шла борьба до последней минуты. Надеюсь, так и будет», — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

Победителем прошедшего сезона РПЛ стал петербургский «Зенит», который выиграл чемпионат пятый раз подряд. Второе место занял ЦСКА, а третье — «Спартак».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-rpl-ob-ektivno-zenit-by-l-sil-nee-vseh-v-e-tom-godu/
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