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Сегодня, 13:45

Президент РПЛ — об официальном ответе Федорищеву: «Подтверждаем факт готовности быть вовлеченными в процесс»

Артем Бухаев
Корреспондент
Президент РПЛ Александр Алаев
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о письме губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«О конкретном ответе скажу позже, сейчас некорректно. Есть темы, которые курируются РФС — например, судейство. Мы с ними связались, перенаправили. Нам были заданы определенные вопросы — мы на них ответили. А главное — мы сказали, что подтверждаем факт готовности быть вовлеченными в этот процесс. Наличие «Строгино» и «Чертаново» в обращении к РПЛ? Это удивило», — сказал Алаев «СЭ».

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе. В тот же день было направлено письмо в РПЛ с просьбой обратить внимание на ситуацию.

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РПЛ
Александр Алаев
Вячеслав Федорищев
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