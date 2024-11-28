Алаев: «Если факт подтвердится, «Крылья» должны понести соответствующее строгое наказание»

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на заявление губернатора Самарской области о коррупции в российском футболе.

«Это факт, который подтверждает губернатор. Прошло два месяца. Не понимаю, что происходило в это время. Мы хотели бы знать детали, фамилию этого человека, ознакомиться со всеми материалами. Если факт подтвердится, «Крылья Советов» должны понести соответствующее строгое наказание. Если окажется, что какие-то другие клубы или руководители имеют отношение к озвученному, самые строжайшие наказания. Нулевая терпимость к коррупционным схемам.

Если факты не подтвердятся, представляете, какой репутационный удар нанесен. Это недопустимо. Клубы уже сталкиваются с проблемами со спонсорами. Готов сегодня вылететь, обсудить ситуацию. Наше дело — разобраться, наказать виновных, если понадобится, снизить репутационные удары в случае, если виновных не окажется», — сказал Алаев.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он создал инициативу «Чистый спорт» и призвал глав других регионов присоединиться к ней.

Дарик Агаларов