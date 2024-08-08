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Сегодня, 10:50

Алаев ждет приглашения УЕФА для посещения заседания комитета по стадионам и безопасности

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Президент РПЛ Александр Алаев, который также является заместителем председателя комитета УЕФА по стадионам и безопасности, ждет от организации приглашения на заседание, которое состоится осенью.

«Виза есть, все в порядке. Жду приглашения. Поеду», — приводит слова Алаева ТАСС.

Первое заседание комитета УЕФА по стадионам и безопасности, которое состоялось в апреле, россиянин пропустил его по личным причинам.

Также глава РПЛ в течение шести лет до июня 2023 года занимал пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу.

Источник: ТАСС
РПЛ
Александр Алаев
УЕФА
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