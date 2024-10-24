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Сегодня, 11:43

Дзагоев об обучении на тренера: «Нагрузка будет приличная. Думаю, смогу совместить с работой селекционера»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший игрок, а ныне селекционер ЦСКА Алан Дзагоев ответил «СЭ» на вопрос об обучении на тренерскую лицензию.

— Получится ли совмещать обучение на тренера с работой селекционера по времени?

— Я общался на эту тему с Олегом Шатовым и Сашей Самедовым. Они сказали, что нагрузка будет приличная — ну, мне и хочется учиться. Думаю, что с работой селекционера совместить обучение вполне возможно. Сориентируюсь, все будет хорошо, — сказал Дзагоев «СЭ».

Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За период карьеры в армейском клубе полузащитник провел 395 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи.

В составе московского клуба россиянин трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок страны, а также 4 раза становился обладателем кубка России.

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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