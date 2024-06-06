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Сегодня, 07:13

Дзагоев: «Футбол сейчас в моей жизни присутствует только в качестве работы селекционером»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о своей работе в качестве селекционера армейского клуба. Он занимает эту должность с марта 2024 года.

«Футбол сейчас в моей жизни присутствует только в качестве работы селекционером. Езжу смотрю игроков, разговариваю о футболе. Ездить приходится часто. Уже два раза был в Сербии, в Египте еще. Работы на самом деле много», — цитирует Metaratings.ru Дзагоева.

Дзагоев большую часть карьеры провел в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 год. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/dzagoev-futbol-v-moei-zhizni-prisutstvuet-tolko-v-kachestve-raboty-selekcionerom-369995/
Алан Дзагоев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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