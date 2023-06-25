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Сегодня, 10:20

Алан Гатагов считает, что у игроков футбольных академий нет характера: «Все очень печально»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Алан Гатагов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-игрок «Анжи» Алан Гатагов в разговоре с корреспондентами «СЭ» высказался об исключении махачкалинского клуба из состава РФС.

— «Анжи» исключили из членов РФС.

— В котором был я и в котором я забивал... Очень печально. К сожалению, не смотрю за РПЛ. Смотрю чемпионат Италии. Там стильно, красиво и борьба умов. У нас как-то все по шаблону пошло. Надеюсь, что скоро мои единомышленники возьмут верх над нашим футболом, и он будет интереснее.

— Что вы подразумеваете под шаблоном?

— Два притопа три прихлопа, скажем так. Это к тому, чтобы никто ничего не подумал. Никто не выделяется. Говорят тренировать в академии по схеме 4-2-3-1, вот все по одному и тому же и учат. Ничего нового. Ребят приходится переучивать. Характера нет. Лидерских качеств тоже нет у большинства. Все очень печально. Поэтому мы и популярны сейчас.

22 июня РФС объявил об исключении из своих членов девяти профессиональных футбольных клубов. В их числе оказался «Анжи». Махачкалинская команда существовала с 1991 года и была расформирована в июне 2022 года.

Алан Гатагов
Футбол
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