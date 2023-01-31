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Хет-трик Чалова помог ЦСКА разгромить «Аланию» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
31 января «Алания» — ЦСКА — 0:6.
Фото ФК ЦСКА
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ЦСКА с крупным счетом обыграл «Аланию» в товарищеском матче — 6:0.

Хет-трик в составе московской команды оформил нападающий Федор Чалов.

Также по голу в свой актив записали полузащитник Иван Обляков, хавбек Алексей Сливин и нападающий Антон Заболотный.

ЦСКА в предыдущих контрольных матчах на сборах сыграл вничью с «Симбой» (2:2), обыграл «Оренбург» (1:0) и «Партизан» (2:1).

«Алания» провела единственную игру на сборах против московского «Торпедо». Встреча завершилась вничью 1:1.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Федор Чалов
ФК Алания (Владикавказ)
ФК ЦСКА (Москва)
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