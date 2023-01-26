«Алания» ведет переговоры с «Оренбургом» по поводу трансфера Гурциева

Полузащитник «Оренбурга» Батраз Гурциев может вернуться в «Аланию», сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, на данный момент стороны обсуждают условия трансфера.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 8 матчей в чемпионате России, отметившись двумя результативными передачами, а также 4 игры в Кубке России, в которых сделал одну голевую передачу.

Гурциев перешел из «Алании» в «Оренбург» летом 2022 года. В составе владикавказской команды он провел 98 матчей и забил 36 мячей.