21 октября, 03:39

Альба рассказал, что Карпину его рекомендовал Вила

Павел Лопатко

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, что его порекомендовал Валерию Карпину тренер Хуанхо Вила. Вместе с Вилой Карпин работал в «Спартаке».

«Карпин, когда пришел в «Ростов», позвонил Хуанхо и сказал: «Давай со мной, и работаем вместе». Вила, к сожалению, не смог. Тогда Карпин спросил: «А есть такой человек, как ты?» Вот так тогда, получается, мне позвонили. Решение было принято быстро», — сказал Альба в эфире канала «Россия 24».

Альба работал тренером-аналитиком в «Ростове» с 2018 года. В феврале 2025 года он возглавил команду.

2

  • m_16

    С учётом того, что Ростов в межсезонье был основательно ослаблен, Альба вполне достойно справляется.

    21.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Валерий Карпин
    ФК Ростов
    Джонатан Альба
