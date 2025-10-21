Альба рассказал, что Карпину его рекомендовал Вила

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал, что его порекомендовал Валерию Карпину тренер Хуанхо Вила. Вместе с Вилой Карпин работал в «Спартаке».

«Карпин, когда пришел в «Ростов», позвонил Хуанхо и сказал: «Давай со мной, и работаем вместе». Вила, к сожалению, не смог. Тогда Карпин спросил: «А есть такой человек, как ты?» Вот так тогда, получается, мне позвонили. Решение было принято быстро», — сказал Альба в эфире канала «Россия 24».

Альба работал тренером-аналитиком в «Ростове» с 2018 года. В феврале 2025 года он возглавил команду.