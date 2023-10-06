Алдонин хочет, чтобы матч «Спартак» — ЦСКА запомнился зрелищной игрой

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о матче 11-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

«Разгрома в дерби не будет, потому что, несмотря на всю нестабильность обеих команд, на игру будет влиять настрой, а он будет особым на этот матч. Моральная подоплека здесь выходит на первый план. Так что хочу, чтобы матч запомнился зрелищной игрой, а не скандалами и бесконечными судейскими разбирательствами, как это было в прошлом дерби. Это только мешает зрелищу, из-за этого я не помню второй тайм той игры», — приводит RT слова Алдонина.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.