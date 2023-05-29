Алдонин: «Чалову, Дивееву и Кучаеву нужен Кубок, чтобы закрепить себя в истории ЦСКА»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ.

«Я думаю, что и ЦСКА, и «Спартак», и «Ростов» будут бороться за серебро, учитывая турнирную таблицу. Но армейцы ближе всех ко второму место и выше всех по очкам. Домашняя игра с желто-синими будет для ЦСКА определяющей в сезоне. Если будет серебро у ЦСКА, то задача на чемпионат будет выполнена. А Кубок нужен молодым армейцам — Чалову, Дивееву, Кучаеву, чтобы закрепить себя в истории клуба. Им это необходимо, они это понимают. Плюс есть Акинфеев, который может им объяснить. Да, опыта в таких важных матчах нет, но в этих встречах он и образуется. Игра на нерве будет, но, думаю, что ЦСКА к этому уже готов», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).

3 июня армейцы сыграют с «Ростовом» в рамках 30-го тура РПЛ, а 11 июня проведут в FONBET Кубке России матч против «Краснодара».