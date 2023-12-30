Алдонин назвал Файзуллаева открытием года в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин назвал игрока РПЛ, который стал для него открытием года.

«Аббосбек Файзуллаев. Этот трансфер ЦСКА рассматривался на перспективу. Он — молодой парень. В принципе не такой физически крепкий, но оказался максимально полезным и выше всех ожиданий. Он играет и показывает зрелищный футбол. Также могу добавить в этот список Максима Глушенкова из «Локомотива» и Никиту Кривцова из «Краснодара». Они оставили приятное о себе впечатление», — приводит слова Алдонина Betonmobile.

Файзуллаев присоединился к ЦСКА в конце летнего трансферного окна. На счету узбекистанского игрока 2 гола и 9 результативных передач в 18 матчах за армейцев.