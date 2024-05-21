Алдонин: «Файзуллаев — открытие сезона в РПЛ, еще выделю Козлова из «Балтики»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, кого считает открытием в нынешнем сезоне РПЛ.

«Файзуллаев очень ярко себя проявил, стал открытием сезона. Могу еще выделить Данилу Козлова из «Балтики». Он демонстрирует очень зрелую игру. Что касается Аббосбека, он держит высокую планку, хотя еще и молод. Но в Европе, например, уже в 20 лет все играют на высоком уровне. Файзуллаеву надо продолжать развиваться. Подкупает то, с какой страстью он играет за ЦСКА», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

27 мая состоится ежегодная премия «Герои РПЛ». В номинации «Открытие сезона» представлены Бителло («Динамо»), Тамерлан Мусаев («Балтика»/ЦСКА), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Мохаммад Мохеби («Ростов») и Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА).