Алдонин назвал футбол спортом номер один в России

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин назвал футбол спортом номер один в России, а также высказался о популярности игры в стране.

«Никем не обсуждается, что спорт номер один в России — футбол. Многие другие дисциплины намного дороже и затратнее сами по себе — хоккей, те же лыжи, биатлон, и фигурное катание. А футбол самый демократичный вид спорт, так было и остается, поэтому в него весь мир и играет. И здесь даже не зависит та изоляция от международных турниров, которая у нас есть в стране. Плюс популярность футбола не становится меньше среди детей, подростков, девочек и мальчиков. Наш вид спорта очень доступный с точки зрения того, что не так затратен, как другие. Если объективно, то на хоккей или биатлон уходит больше денег на экипировку и все остальное. А в футбол можно играть и в кедах, и босиком, но это не про нашу страну. Да, уровень нашего футбола лучше не становится, учитывая изоляцию и отсутствие международных турниров. Но с точки зрения популярности уровень остается таким же. Почему даже сейчас футбол в нашей стране освещают больше, чем другие виды спорта, когда в этой дисциплине мы не лучшие, а, условно, в фигурном катании или лыжах первые в мире? Но хочется задать ответный вопрос. А конкуренция в этих видах спорта такая как в футболе по всему миру? Точно нет. Поэтому, смотря с чем сравнивать», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).