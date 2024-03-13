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13 марта, 18:46

Алдонин назвал Мусаева одним из лучших приобретений ЦСКА

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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре новичка команды Тамерлана Мусаева.

«Тамерлан Мусаев – это одно из лучших приобретений, если судить по началу весеннего отрезка. Видно, что он выходит с огромным желанием, здорово, что у него получается, «Оренбургу» забил, вчера с «Ростовом» отличился.

Безусловно, есть конкуренция в лице Чалова и Заболотного, не очень просто себя реализовать, но я уверен, у него все получится. Чем полезнее ты играешь, тем больше шансов оказаться в стартовом составе, что при его огромной самоотдаче и желании вполне реально», – сказал Алдонин «СЭ».

22-летний Тамерлан Мусаев перешел в ЦСКА из «Балтики» в декабре 2023 года. В трех официальных матчах он отличился голом дважды: с «Оренбургом» в РПЛ (1:1), и с «Ростовом» в FONBET Кубке России (2:0)

(Иван Косарев)

Евгений Алдонин
Тамерлан Мусаев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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