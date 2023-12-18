Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:18

Алдонин назвал объективным восьмое место ЦСКА после первой половины сезона РПЛ

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением об игре армейцев в первой половине РПЛ сезона-2023/24.

«Место ЦСКА в чемпионате после первой части сезона объективно. Восьмое место отображает состояние дел в команде. Понятно, что сезон не закончился, но это не красит выступления «армейцев». Качество игры может и есть, где-то команда не добрала очков, но место в таблице не устраивает абсолютно никого. ЦСКА может во второй половине сезона подняться в тройку лучших команд РПЛ и, по-хорошему, они должны быть там. Но не хочется гадать на кофейной гуще», 0 цитирует Алдонина Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ ЦСКА набрал 28 очков и занимает 8-е место.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Алдонин
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
Женщина забралась на верхушку 20-метровой городской ели в Геленджике
МО сообщило об ударе ВС России по командному пункту Нацгвардии Украины
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Участника ЧВК «Вагнер» приговорили к шести годам за стрельбу по полицейским
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Силкин считает, что Сперцян готов для переезда в Европу
Канчельскис считает, что «Зенит» остается фаворитом РПЛ, несмотря на лидерство «Краснодара»
В «Оренбурге» подтвердили интерес к Прохину: «Как вариант — аренда до конца сезона с правом выкупа»
Экс-игрок «Зенита» Корнюхин считает, что у клуба могут возникнуть проблемы из-за возможного ухода Вендела
Экс-начальник «Локомотива» Балашов назначен директором академии клуба
Лепехин сомневается, что Миранчук и Жемалетдинов помогут «Зениту»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Защитник «Зенита» Круговой: «Хлеб стоит уже 100 рублей, хотя раньше можно было купить за 20»

Канчельскис считает, что «Зенит» остается фаворитом РПЛ, несмотря на лидерство «Краснодара»