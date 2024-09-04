Алдонин назвал сильные качества форварда ЦСКА Мусаева

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру форварда красно-синих Тамерлана Мусаева в РПЛ-2024/25.

«Я бы не сказал, что Мусаев — замена Чалову в ЦСКА. У Мусаева свои качества, которые подкупают. Его целеустремленность бросается в глаза, заряженность. Есть желание проявлять себя и даже отрабатывать в обороне. И результат есть, потому что с самого первого тура РПЛ он начал забивать и приносить пользу команде», — цитирует Алдонина Legalbet.

Также он предположил, сможет ли Мусаев навязать борьбу нападающему «Зенита» Максиму Глушенкову в гонке бомбардиров.

«Чем больше будет забивать, тем лучше. Я бы не стал его сравнивать с Глушенковым. Это не совсем правильно. Но Мусаев на верном пути, у него будет все хорошо», — добавил Алдонин.

В нынешнем сезоне 23-летний Мусаев провел за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.