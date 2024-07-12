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Сегодня, 16:12

Алдонин назвал «Зенит» явным фаворитом Суперкубка России

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Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Краснодаром» и «Зенитом».

— Можно ли считать «Зенит» однозначным фаворитом Суперкубка России?

— Думаю, да. Учитывая их статус, команда выиграла Кубок и чемпионат. Очень хочется, чтобы «Краснодар» навязал борьбу и у нас была зрелищная игра.

— «Краснодару» будет очень тяжело без Матвея Сафонова?

— Были матчи без Матвея, в которых они победили. Конечно, это ощутимая потеря, но Матвея можно достойно заменить, — приводит слова Алдонина «Спорт День за Днем».

Матч за Суперкубок России пройдет 13 июля в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Начало — в 20.30 по московскому времени.

Источник: «Спорт День за Днем»
Евгений Алдонин
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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