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Сегодня, 20:05

Алдонин не считает Марадишвили высококлассным футболистом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал аренду полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в «Пари НН».

«Понятно, что сейчас он ушел в «Пари НН» ради игрового времени. Марадишвили — высококлассный футболист? Такие футболисты играют в сборной России. Марадишвили не является высококлассным футболистом. Ему нужно покопаться в себе и спросить, почему у него такое отношение к работе», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

«Пари НН» объявил об аренде Марадишвили у «Локомотива» 23 декабря.

В текущем сезоне 23-летний хавбек провел 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись одним голом.

Источник: «РБ Спорт»
Евгений Алдонин
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Константин Марадишвили
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