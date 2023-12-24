Алдонин не считает Марадишвили высококлассным футболистом

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал аренду полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили в «Пари НН».

«Понятно, что сейчас он ушел в «Пари НН» ради игрового времени. Марадишвили — высококлассный футболист? Такие футболисты играют в сборной России. Марадишвили не является высококлассным футболистом. Ему нужно покопаться в себе и спросить, почему у него такое отношение к работе», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

«Пари НН» объявил об аренде Марадишвили у «Локомотива» 23 декабря.

В текущем сезоне 23-летний хавбек провел 14 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, отметившись одним голом.