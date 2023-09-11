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Сегодня, 18:09

Алдонин: «Летнюю трансферную кампанию ЦСКА невозможно назвать оптимальной, если больше не будет усилений»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о трансферной кампании московской команды этим летом.

«Летнюю трансферную кампанию ЦСКА невозможно назвать оптимальной, если больше не будет усилений. Но необходимо понимать по результатам и по матчам. Хотя мы и видели всех армейских новичков в деле, но сложить о них какое-то впечатление —задача непростая. Безусловно, необходимо еще посмотреть 5-6 матчей на Давилу и Келлвена. В целом пока трансферная кампания не оптимальная, но и неплохая. Будет ли тяжело ЦСКА, если клуб в итоге не подпишет латераля? В любом случае будет тяжело. Есть травмированные футболисты, Дивеев надолго выбыл. Независимо от того, смогут кого-то подписать или нет, будет тяжело», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

После семи туров ЦСКА занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 11 очков. 16 сентября московская команда сыграет с «Крыльями Советом». Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-transfernuyu-kompaniyu-cska-nevozmozhno-nazvat-optimalnoi-esli-bolshe-ne-budet-usilenii-283328/
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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