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Сегодня, 12:01

Алдонин не видит фаворита в матче ЦСКА — «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от дерби армейцев с «Динамо».

«Обе команды действуют с огромным акцентом на атаку. В обороне у «Динамо» и ЦСКА проблемы. Если у армейцев это из-за дефицита футболистов, то у «Динамо» в отбор вступают лишь единицы. Бело-голубые хорошо укомплектованы, но никто особо мяч не отбирает. Атакующий потенциал более чем впечатляет. Явного фаворита в этом матче не вижу», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на пятой строчке. Матч между командами пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-tsska-i-dinamo-dejstvuyut-s-ogromny-m-aktsentom-na-ataku-v-derbi-favorita-ne-vizhu/
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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