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Сегодня, 12:49

Алдонин не ждет феерического футбола в матче ЦСКА — «Спартак»

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча армейцев против «Спартака» в рамках 13-го тура РПЛ.

«В дерби не будет играть большую роль нынешняя форма команд. В таком матче у всех особый настрой, и в нем может быть все что угодно. Не могу сказать, кто лучше сейчас выглядит в атаке. Думаю, что в этом матче многое будет зависеть от обороны.
Предпосылок, что ЦСКА будет надежнее, больше, чем у «Спартака». Да, «красно-белые» сейчас больше забивают, чем «армейцы», но «красно-синие» постоянно создают моменты. Поэтому думаю, что реализация у ЦСКА придет рано или поздно. Плюс Чалов в хорошей форме. Не стал бы говорить, что нас ждет одно из самых интересных дерби за последнее время, и не думаю, что нас ждет какая-то феерия», — приводит Metaratings слова Алдонина.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в воскресенье, 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. Армейцы идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками, красно-белые занимают третью строчку с 25 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-schitaet-chto-v-moskovskom-derbi-tsska-spartak-ne-budet-feerii-1382233/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. ЛЧ
Милан
Челси

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д
Реал

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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