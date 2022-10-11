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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча армейцев против «Спартака» в рамках 13-го тура РПЛ.
«В дерби не будет играть большую роль нынешняя форма команд. В таком матче у всех особый настрой, и в нем может быть все что угодно. Не могу сказать, кто лучше сейчас выглядит в атаке. Думаю, что в этом матче многое будет зависеть от обороны.
Предпосылок, что ЦСКА будет надежнее, больше, чем у «Спартака». Да, «красно-белые» сейчас больше забивают, чем «армейцы», но «красно-синие» постоянно создают моменты. Поэтому думаю, что реализация у ЦСКА придет рано или поздно. Плюс Чалов в хорошей форме. Не стал бы говорить, что нас ждет одно из самых интересных дерби за последнее время, и не думаю, что нас ждет какая-то феерия», — приводит Metaratings слова Алдонина.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет в воскресенье, 16 октября, начало — в 20.00 по московскому времени. Армейцы идут на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками, красно-белые занимают третью строчку с 25 очками.
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