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Алдонин объяснил, с чем связаны удачные выступления ЦСКА в весенней части сезона

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, с чем связаны удачные выступления армейцев во второй части чемпионата.

«ЦСКА — лучшая команда весны? Одна из лучших. Самые решающие матчи еще впереди, заранее говорить нельзя. Если ЦСКА заберет Кубок и займет второе место, то можно будет сказать однозначно, занести эту часть чемпионата в абсолютный актив, но сейчас еще все в процессе. Результат важен на исходе. С чем связываю удачный весенний период? Физическое состояние хорошее, удалось избежать травм, восстановился Дивеев, психология, когда команда от игры к игре матерела. Команде удается выходить победителями из сложных ситуаций», — цитирует Алдонина Legalbet.

По итогам 25 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 48 очков.

3 мая армейцы встретятся с «Уралом» в рамках ответного матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/aldonin-obyasnil-s-chem-svyazani-udachnie-vistupleniya/
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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