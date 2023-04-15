Алдонин оценил игру ЦСКА в матче с «Уралом»

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру армейцев в матче с «Уралом» (2:1).

«Получился хороший по качеству матч. ЦСКА мог гораздо раньше решить исход встречи. Концовка получилась нервозной. У «Урала» был очень хороший момент в первом тайме с Бикфалви, но там Акинфеев себя здорово проявил. Армейцы были четче в плане комбинаций, подходов к воротам. ЦСКА сдал хороший, качественный экзамен. Все-таки «Урал» в Екатеринбурге — неприятный соперник. Смогут ли армейцы забраться на второе место? Не хочу загадывать. Как только получается хорошая серия, не хочется ее прерывать или спугнуть. Пусть от матча к матчу команда прибавляет и побеждает. Сегодня одержана важная победа», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

После 23 матчей ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. «Урал» — десятый (25 очков).