Алдонин оценил старт сезона для «Балтики»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил старт сезона для «Балтики», которую возглавляет его бывший одноклубник Сергей Игнашевич.

«У «Балтики» очень сложный старт получился, много выездных матчей. В Кубке ситуация предпочтительнее, чем в чемпионате. Безусловно, команде нужно прибавлять. Мне понравилось, как они играли со «Спартаком», очень активно и высоко прессинговали, но в обороне допускали какие-то ошибки. Не сказать, что старт неудовлетворительный, но они способны на больше. Им нужно брать очки регулярно. Задача на чемпионат — быть в середине таблицы, а там как получится», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

После пяти туров «Балтика» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. Лидирует — «Краснодар» (13 очков).