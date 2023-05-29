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Сегодня, 20:41

Алдонин: «Ростов» уже сделал огромный шаг вперед. Команда здорово прошла по игре весь чемпионат»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказался о прогрессе «Ростова» под руководством главного тренера Валерия Карпина в текущем сезоне РПЛ.

«Ростов» уже сделал огромный шаг вперед. Карпин подтверждал, что не мог до чемпионата сказать, что попадет в пятерку. Но команда очень здорово прошла и по результату, и по игре весь чемпионат. Для них это хорошо. И для ростовчан уже будет отлично просто то место, которое выше будет. А для ЦСКА и «Спартака» ниже третьей строчки опускаться нельзя», — цитирует Алдонина Metaratings.ru.

На данный момент «Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В заключительном туре ростовчане сыграют против ЦСКА. Матч пройдет 3 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-rostov-sdelal-ogromnyi-shag-vpered-komanda-ochen-zdorovo-proshla-chempionat-po-igre-i-rezultatu-254845/
Валерий Карпин
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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