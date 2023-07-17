Алдонин — о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Болельщикам это принять невозможно»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход экс-защитника армейцев Марио Фернандеса в «Зенит».

«Это его выбор. Принять это сложно, учитывая, сколько лет он играл за ЦСКА. Но даже с российским паспортом он остается легионером. И после завершения карьеры он наверняка не останется в России, а уедет в Бразилию. Поэтому нужно понимать, что скорее всего Марио руководствовался выгодой. Ему 32 года, у него вряд ли уже будут большие контракты. Не знаю, что пошло не так в переговорах с ЦСКА. Но болельщикам это принять будет практически невозможно», — сказал Алдонин «СЭ».

32-летний футболист заключил соглашение на один год с возможностью продления на сезон.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».

(Валерия Яшвили)