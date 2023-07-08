Алдонин — о «Братском кубке»: «Привлечение внимания за счет легенд — хорошая идея»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился с «СЭ» ожиданиями от BetBoom Братского кубка между красно-синими и «Динамо».

«Надо посмотреть, какой будет ажиотаж, резонанс. Все для болельщиков, все для зрителей. Если им будет интересно, конечно, необходимо продолжать эту историю и развивать. На фоне того, что сейчас очень мало событий футбольных и международных, привлечение внимания за счет легенд — хорошая идея», — сказал Алдонин «СЭ».

Также Алдонин рассказал интересно ли ему увидеть вновь бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия.

«Давно потерял его из виду. Не знаю, как он сейчас играет, в какой форме. Конечно, хорошо, что клуб вспоминает. Было бы красивой историей пригласить не только отдельных игроков, а целую плеяду футболистов. Это было бы интереснее», — добавил Алдонин.

Товарищеские матчи «Динамо» и ЦСКА пройдут 8 и 9 июля на «ВЭБ Арене» и «ВТБ Арене».