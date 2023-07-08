Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:19

Алдонин — о «Братском кубке»: «Привлечение внимания за счет легенд — хорошая идея»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился с «СЭ» ожиданиями от BetBoom Братского кубка между красно-синими и «Динамо».

«Надо посмотреть, какой будет ажиотаж, резонанс. Все для болельщиков, все для зрителей. Если им будет интересно, конечно, необходимо продолжать эту историю и развивать. На фоне того, что сейчас очень мало событий футбольных и международных, привлечение внимания за счет легенд — хорошая идея», — сказал Алдонин «СЭ».

Также Алдонин рассказал интересно ли ему увидеть вновь бывшего нападающего ЦСКА Сейду Думбия.

«Давно потерял его из виду. Не знаю, как он сейчас играет, в какой форме. Конечно, хорошо, что клуб вспоминает. Было бы красивой историей пригласить не только отдельных игроков, а целую плеяду футболистов. Это было бы интереснее», — добавил Алдонин.

Товарищеские матчи «Динамо» и ЦСКА пройдут 8 и 9 июля на «ВЭБ Арене» и «ВТБ Арене».

Евгений Алдонин
Сейду Думбия
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Крупная международная организация призвала МОК допустить россиян до Игр-2024
МОК заходит в киберспорт, но над ним только смеются. Почему попытки выглядят нелепо?
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
Киркоров опубликовал первое фото после смены имиджа
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Медины нет в заявке на товарищеский матч ЦСКА с «Динамо»
Источник: «Фенербахче» и «Динамо» завершили трансфер Шиманьского
Представитель Зайнутдинова: «Бактиер с радостью наденет форму «Бешикташа»
У «Зенита» перебор вратарей. Место Кержакова под угрозой?
Дуглас Сантос: «Переход в «Спартак» невозможен, «Зенит» — единственный клуб для меня в РПЛ»
Мейра с иронией ответил на вопрос о Фернандесе в «Зените»: «Хорошо поменяет клуб»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Нефтчи» Сайеф рассказал об увлечении шахматами: «Непомнящий — великолепный игрок»

Американский полузащитник «Нефтчи»: «В первом матче против «Зенита» запомнился Халк, Витсель и Гарай, сейчас поразил Клаудиньо»