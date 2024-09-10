Алдонин — о словах Пиняева про «Зенит»: «Не все могут конкурировать в этом клубе»

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин отреагировал на слова полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева о его возможном переходе в «Зенит». По мнению футболиста, нет смысла менять команду в России.

— «Зенит» всегда борется за чемпионство. Не все могут конкурировать в этом клубе, приходится бороться за место в основе с футболистами из других стран. Не каждый игрок выйдет победителем из этой борьбы. Молодому футболисту не стоит сразу хвататься за более выгодное предложение. Им нужно улучшать свою игру и постоянно выходить в стартовом составе. В «Зените» такой возможности не будет, поэтому этот фактор необходимо учитывать, — сказал Алдонин «РБ Спорт».

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 8 матчах железнодорожников во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

Контракт Пиняева с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2028 года. Его рыночная стоимость составляет 8 миллионов евро, по данным портала Transfermarkt.