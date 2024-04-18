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Сегодня, 15:11

Алдонин: «Ближайшие 1-2 матча «Ахмата» будут определяющими для Адиева»

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о главном тренере «Ахмата» Магомеде Адиеве.

«Ближайшие 1-2 матча будут определяющими как для Адиева, так и для «Ахмата». Времени нет, чтобы исправлять, необходимо набирать очки здесь и сейчас», — приводит слова Алдонина Legalbet.kz.

46-летний Адиев возглавил клуб 5 апреля. Под его руководством грозненцы провели 2 матча и потерпели 2 поражения. «Ахмат» идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 23 играх.

Источник: Legalbet.kz
Евгений Алдонин
Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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