Алдонин поделился мнением о Станковиче в «Спартаке»

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал, станет ли руководство «Спартака» доверять главному тренеру Деяну Станковичу, как Гильермо Абаскалю.

«В большом клубе не может быть большого доверия. Если результат будет, то у Станковича будет все в порядке. Говорить об авансе не приходится. Руководство будет сразу ждать результат. Большой клуб — это не площадка для тренировок и репетиций», — цитирует Алдонина Legalbet.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».