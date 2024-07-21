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Сегодня, 11:38

Алдонин поделился мнением о Станковиче в «Спартаке»

Виктория Кравченко
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Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин рассказал, станет ли руководство «Спартака» доверять главному тренеру Деяну Станковичу, как Гильермо Абаскалю.

«В большом клубе не может быть большого доверия. Если результат будет, то у Станковича будет все в порядке. Говорить об авансе не приходится. Руководство будет сразу ждать результат. Большой клуб — это не площадка для тренировок и репетиций», — цитирует Алдонина Legalbet.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. 19 июня испанец возглавил «Гранаду».

45-летний серб Станкович возглавил «Спартак» 16 мая 2024 года.

Источник: Legalbet
Деян Станкович
Евгений Алдонин
ФК Спартак (Москва)
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