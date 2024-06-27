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Сегодня, 22:45

Алдонин поделился мнением о возможном переходе Жемалетдинова в ЦСКА

Виктория Кравченко
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что думает о возможном трансфер полузащитника Рифата Жемалетдинова в ЦСКА.

«Посмотрим, как себя проявит Жемалетдинов в ЦСКА. Николич знает Рифата, поэтому у него есть шанс себя проявить на поле, все в его руках. Думаю, Жемалетдинов усилит ЦСКА, он опытный футболист. Рифату только 27 лет, это хороший возраст», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что Жемалетдинов присоединился к тренировкам команды. «Локомотив» не стал продлевать контракт с игроком. Его соглашение рассчитано до конца этого месяца.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-zhemaletdinov-usilit-tsska-pri-nikoliche-u-nego-est-shans/
Рифат Жемалетдинов
ФК ЦСКА (Москва)
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