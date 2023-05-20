Алдонин: «Тот, кто добьется победы в дерби, получит мощный психологический импульс»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России против «Спартака».

«Матч «Спартак» — ЦСКА будет очень интересным. С точки зрения последних результатов армейцы выглядят предпочтительнее, но к дерби это не имеет никакого отношения. Обеим командам необходимо побеждать, поэтому я жду открытого и сверхатакующего футбола. Кто покажет лучшую игру и больший уровень самоотдачи, тот и победит. Место в таблице и форма команд не играют никакой роли.

Матч «Спартак» — ЦСКА — не столько решающий в борьбе за серебро, сколько определяющий. У ЦСКА еще есть игра с «Ростовом». Но тот, кто добьется победы в дерби, получит мощный психологический импульс», — цитирует «Чемпионат» Алдонина.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.