Алдонин предположил, что ЦСКА ждет очень тяжелый матч с «Уралом»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Уралом» в 23-м туре РПЛ.

«ЦСКА ждет очень тяжелый матч. На своем поле «Урал» играет качественно и зачастую добывает очки. А армейцам, исходя из турнирной ситуации, деваться некуда — необходимо побеждать. Игра будет очень интересной. ЦСКА может добиться успеха за счет порядка в обороне: все-таки команда не пропускает на протяжении четырех матчей. И, конечно, за счет мастерства в атаке: хотелось бы, чтобы оно росло с каждым матчем», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет сегодня, 15 апреля. Начало встречи — 16.30 по московскому времени.