Алдонин призвал болельщиков ЦСКА сплотиться вокруг Федотова

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«На мой взгляд, «Краснодар» сейчас не выглядит непобедимым и шансы на победу есть у обеих команд. Независимо от того, как закончится матч, говорить о том, что «быки» сделали заявку на золотые медали уже сейчас, абсолютно беспочвенно. В такое сложное время необходима поддержка со стороны болельщиков. ЦСКА — одна из самых молодых команд в РПЛ, и понятно, что ей будет не хватать стабильности, особенно когда игроки получают такое количество травм», — приводит слова Алдонина RT.

После 12 туров ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

29 октября «Краснодар» на выезде сыграет против ЦСКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.