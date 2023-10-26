Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

26 октября, 17:53

Алдонин призвал болельщиков ЦСКА сплотиться вокруг Федотова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«На мой взгляд, «Краснодар» сейчас не выглядит непобедимым и шансы на победу есть у обеих команд. Независимо от того, как закончится матч, говорить о том, что «быки» сделали заявку на золотые медали уже сейчас, абсолютно беспочвенно. В такое сложное время необходима поддержка со стороны болельщиков. ЦСКА — одна из самых молодых команд в РПЛ, и понятно, что ей будет не хватать стабильности, особенно когда игроки получают такое количество травм», — приводит слова Алдонина RT.

После 12 туров ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

29 октября «Краснодар» на выезде сыграет против ЦСКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1222328-aldonin-bolelschiki-cska-fedotov
Евгений Алдонин
Футбол
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
4
0
Читайте также
Медведев в трех сетах победил Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Вене
В панике вокруг «олимпийских клопов» обвинили Россию. Есть ли для этого основания?
Армия Израиля не подтвердила начало масштабной наземной операции в Газе
ГА ООН приняла внесенный Иорданией проект резолюции по Ближнему Востоку
Полянский указал на наличие всех средств защиты у РФ от дальнобойного оружия ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Рахимов заявил, что во втором тайме «Рубин» заслужил победу над «Балтикой»
Гаджиев выделил ключевые факторы матча между «Локомотивом» и «Ростовом»
«Факел» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча
Игнашевич: «Не давит ли отсутствие гостевых побед? Их не было в РПЛ за последние 25 лет. Какое давление?»
«Рубин» — «Балтика»: судья ошибочно назначил штрафной — казанцы забили победный гол
Гаджиев не уверен, что «Спартак» обыграет «Факел»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюков — о критике Иванова в адрес судей: «Это не было интервью, это частный комментарий в телефонной беседе»

Селюк считает, что у Федотова менталитет небольшого клуба