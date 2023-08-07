Алдонин — об отрыве «Спартака» от «Зенита»: «Это ни о чем не говорит»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о матче 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (2:3).

«Зениту» надо найти определенный баланс. Клуб потерял Малкома, Вендел только вернулся, Фернандес тоже еще форму набирает. Пока они не могут найти баланс между атакой и обороной. Также стоит отдать должное «Динамо». Они хорошо отыграли этот матч. Был бескомпромиссный, атакующий футбол», — приводит «Спорт День за Днем» слова Алдонина.

Также он высказался об отрыве «Спартака» от «Зенита» в 5 очков.

«Это ни о чем еще не говорит. «Спартак» первые три тура сыграл не с самыми сильными соперниками. В сезоне все будут терять очки. Так что пока про интригу однозначно сказать нельзя. Не думаю, что кто-то в этом сезоне будет без шансов для остальных лидировать», — добавил он.

По итогам трех туров чемпионата России «Спартак» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу. «Краснодар» расположился на 2-й строчке, набрав такое же количество очков. «Крылья Советов» идут третьими (7). «Зенит» на данный момент занимает 7-ю позицию (4).