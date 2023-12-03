Алдонин о снежном матче ЦСКА — «Ростов»: «Никто не говорил, что будет легко»

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» оценил погодные условия, в которых проводится матч 17-го тура РПЛ между армейцами и «Ростовом».

«Тяжело смотреть матч в таких условиях, но еще тяжелей играть. Но никто не говорил, что будет легко. В прошлом декабре осадки были только в середине месяца, сейчас по-другому», — сказал Алдонин «СЭ».

Евгений Алдонин также оценил возможность перехода на «весна-осень»:

«Надо реально смотреть на вещи. До этого не было же подобных ситуаций. Да, возникают форс-мажоры, но чтобы уже играть в июне, надо заканчивать предыдущий чемпионат в начале мая. Одно дело сказать, другое дело — все это организовать. Мы и при старой схеме играли, снег шел, весной играли по непонятно какому полю. Матчи конца осеннего этапа — начала зимнего надо по возможности переносить на юг: Сочи, Краснодар и так далее. Хотя понимаем, что там сложная логистика. Это тоже проблематично. Критиков всегда хватает. Тот же матч «Балтики» с «Ростовом» очень тяжело было смотреть без контрастного мяча и с такой формой: но это не норма, это форс-мажор», — добавил Алдонин.

3 декабря в Москве начался сильный снегопад из-за чего поле на «ВЭБ Арене» было полностью покрыто снегом. За час до начала игры против ростовчан на газон выехал трактор.