Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:59

Алдонин рад лидерству «Краснодара» в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о выступлении «Краснодара» в текущем сезоне.

«Краснодар» оставил положительное впечатление. С точки зрения результата и занимаемого места команда приятно удивила. Честно, мне очень импонирует ситуация, которая сложилась в турнирной таблице. Они навязали прямую конкуренцию «Зениту» и возглавили таблицу. Я очень рад за Сергея Галицкого и «Краснодар». Очень хотелось бы, чтобы они, возможно, стали чемпионами. Вызывает уважение то, как Галицкий трепетно относится к футболу и своему клубу – детищу», – цитирует Алдонина Betonmobile.ru.

«Краснодар» ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. В активе команды Владимира Ивича 38 очков. На два очка от «быков» отстает «Зенит», занимающий второе место. Третьим идет «Динамо» (32 очка).

Источник: Betonmobile.ru
Евгений Алдонин
Футбол
ФК Краснодар
0
Читайте также
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Костомаров подробно рассказал о болезни и жизни после ампутации
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кобелев считает недопустимым приглашение иностранных тренеров в РПЛ в нынешней ситуации

Metaratings: «Факел» может арендовать форварда «Спартака» Мелешина