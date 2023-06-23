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Сегодня, 17:10

Алдонин с оптимизмом ждет решений о допуске российского футбола на международный уровень

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс?футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на заявления представителей ФИФА и УЕФА по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международную арену.

«Возможное возвращение российского футбола на международный уровень — очень положительная информация для всех, кто связан с футболом. Особенно для футболистов и тренеров. Ждем конкретных решений с большим оптимизмом. Опять же, главное, чтобы это все-таки произошло. Мы можем сколько угодно об этом говорить, но решения принимаются на другом уровне. Если смогут договориться — это будет прекрасно», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5148009-aldonin-s-optimizmom-zhdyom-reshenij-o-dopuske-rossijskogo-futbola-na-mezhdunarodnyj-uroven.html
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
УЕФА
ФИФА
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