Алдонин считает, что Чалов мог бы стать лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на высказывание Игоря Акинфеева в интервью «СЭ» о том, что Хорхе Карраскаль был лучшим игроком армейцев в первой части РПЛ.

«Согласен с тем, что Карраскаль был одним из самых ярких игроков ЦСКА в первой части сезона РПЛ. Но это, наверное, если ориентироваться на весь отрезок, то да. Но не говорил бы это с большой уверенностью. Сказать, что он был на много сильнее Чалова я не могу. Федор бы мог посоперничать с ним за звание лучшего игрока в первой части РПЛ внутри команды», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 24-летний Карраскаль провел 16 матчей в чемпионате России, забил пять голов и отметился пятью результативными передачами.

На счету 24-летнего Чалова десять голов и две результативных передачи в 17 матчах за ЦСКА в РПЛ.