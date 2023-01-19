Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:13

Алдонин считает, что Чалов мог бы стать лучшим игроком ЦСКА в первой части сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на высказывание Игоря Акинфеева в интервью «СЭ» о том, что Хорхе Карраскаль был лучшим игроком армейцев в первой части РПЛ.

«Согласен с тем, что Карраскаль был одним из самых ярких игроков ЦСКА в первой части сезона РПЛ. Но это, наверное, если ориентироваться на весь отрезок, то да. Но не говорил бы это с большой уверенностью. Сказать, что он был на много сильнее Чалова я не могу. Федор бы мог посоперничать с ним за звание лучшего игрока в первой части РПЛ внутри команды», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 24-летний Карраскаль провел 16 матчей в чемпионате России, забил пять голов и отметился пятью результативными передачами.

На счету 24-летнего Чалова десять голов и две результативных передачи в 17 матчах за ЦСКА в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-chalov-by-mog-posopernichat-s-karraskalem-za-zvanie-luchshego-igroka-v-pervoi-chasti-rpl-v-cska-221041/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Игорь Акинфеев
Федор Чалов
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин выиграл личную дуэль у Капризова! Но «Вашингтон» упустил преимущество и проиграл
Малкин набрал 3 очка в проигранном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»
Еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
В Иванове застрелили мужчину около здания местного управления полиции
Пригожин заявил о взятии под контроль Клещеевки в ДНР подразделениями ЧВК «Вагнер»
Российского телеведущего задержали за хищение средств для одаренных детей
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Защитник ЦСКА Гайич получил повреждение перед началом товарищеского матча с «Оренбургом»
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо продемонстрировал знания русского языка
Колосков считает, что уровень чемпионата России не изменился по сравнению с 2021 годом
Главный врач ЦСКА рассказал, почему защитник Агапов пропускает товарищеский матч против «Оренбурга»
Колосков — об уровне РПЛ: «Как Замбия может быть выше России? Это чушь последняя!»
Стал известен состав ЦСКА на товарищеский матч с «Оренбургом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Овчинников: «Промес потренируется в Сочи. Там его будут охранять»

Валерий Борман Овчинников: «Захарян в «Челси» — это анекдот такой?»