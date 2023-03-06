Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:19

Алдонин считает, что ЦСКА не надо менять тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился впечатлениями от матча «Сочи» — ЦСКА (2:0).

«Говорить о концовке осенней части сезона и начале второй части чемпионата не совсем корректно. У ЦСКА были сборы. Сейчас надо действовать по ситуации. Если поражения будут и дальше, то необходимо принимать какие-то решения. В первой игре Кубка России с «Краснодаром» вопросов по игре ЦСКА мало возникало. Второй матч я не видел, поэтому сказать, чем помочь, не могу. Матч с «Сочи» был равным. Стандарты сыграли решающую роль. Сейчас наши клубы не выступают в еврокубках. Да, понятно, что клуб ставит перед собой высокие задачи, но менять тренера не надо. Состав у ЦСКА хороший, который позволяет конкурировать за тройку точно», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

После 18 туров ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-tsska-ne-nado-menyat-trenera-match-s-sochi-by-l-ravny-m/
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малофеева
На российский рынок вышел новый бренд техники из КНР
Подельник подозреваемой в убийстве Дугиной признал вину
Подельник убийцы Дугиной находится в больнице в Москве
Популярное видео
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Норманн заявил, что очень рад вернуться на поле после травмы
Что общего между Промесом и Дзюбой и в чем главная проблема ЦСКА. Интервью Бушманова
Зиньковский заявил, что не думает об отрыве «Зенита»
Дзюба назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ
Дзюба: «Я сильно соскучился по голам, по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом»
Победное возвращение классика Бердыева, хет-трик Дзюбы, самый «старый» гол Лебеденко. Рабинер — о топ-событиях тура
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-защитник «Спартака» Пуцко рассказал о работе с Каррерой

Убыток «Краснодара» по итогам 2022 года составил 4,8 миллиарда рублей