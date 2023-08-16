Алдонин считает, что ЦСКА необходимо усиление

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о необходимости трансферов на вход для армейцев.

«Да, ЦСКА необходимо вести эту работу по усилению. Потому что обойма достаточно неширокая у армейцев, а учитывая как раз сложности календаря для каждого из клубов, то, безусловно, нужно иметь обойму побольше. Не ждать от кого-то уникального футбола, а чтобы игроки были боеспособными», — приводит слова Алдонина ТАСС.

ЦСКА с 9 очками занимает третье место в РПЛ после 4 туров. В 5-м туре красно-синие на «ВТБ Арене» сыграют против «Динамо». Игра пройдет 19 августа.