Алдонин считает, что ЦСКА победит «Локомотив» в матче 24-го тура РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Локомотивом».

«Матч ЦСКА и «Локомотива» будет сверхинтересным. С точки зрения турнирной таблицы и очков победа в большей степени необходима ЦСКА. «Локомотив» вопрос с чемпионатом в этом сезоне уже закрыл, поэтому они будут более раскрепощены в этой встрече. Заведомого фаворита в этой встрече нет. Хотелось бы, чтобы это был красочный матч, но встретятся два принципиальных соперника, поэтому не думаю, что будет забито огромное количество голов. Предположу, что ЦСКА победит со счетом 2:1», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.