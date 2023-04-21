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Алдонин считает, что ЦСКА победит «Локомотив» в матче 24-го тура РПЛ

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ, в котором армейцы встретятся с «Локомотивом».

«Матч ЦСКА и «Локомотива» будет сверхинтересным. С точки зрения турнирной таблицы и очков победа в большей степени необходима ЦСКА. «Локомотив» вопрос с чемпионатом в этом сезоне уже закрыл, поэтому они будут более раскрепощены в этой встрече. Заведомого фаворита в этой встрече нет. Хотелось бы, чтобы это был красочный матч, но встретятся два принципиальных соперника, поэтому не думаю, что будет забито огромное количество голов. Предположу, что ЦСКА победит со счетом 2:1», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 23 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/aldonin-predpolozhu-chto-cska-pobedit-lokomotiv-v-24-m-ture-rpl-so-schetom-2-1-244996/
Евгений Алдонин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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