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Сегодня, 15:32

Алдонин считает, что для борьбы за тройку ЦСКА надо прибавлять в атаке

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился впечатлениями от игры ЦСКА в этом сезоне.

«ЦСКА средне стартовал в чемпионате. Уровень борьбы в команде хороший, но результаты не те, на которые рассчитывает клуб. ЦСКА необходимо улучшать игру. Для того, чтобы бороться за тройку, армейцам надо прибавлять в атаке. В нападении не всегда все получается. Нужны ли еще футболисты, чтобы ЦСКА мог бороться за призовые места? Необходима вариативность в атаке, чтобы менять рисунок с игры. С этим пока есть сложности», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

В 6-м туре РПЛ армейцы разгромили «Акрон» со счетом 4:0. На данный момент ЦСКА с 10 очками занимает шестое место в чемпионате России.

Во вторник, 27 августа, ЦСКА сыграет на выезде с «Ахматом» в 3-м туре группового турнира FONBET Кубка России.

Источник: РБ Спорт
Евгений Алдонин
ФК ЦСКА (Москва)
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