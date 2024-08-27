Алдонин считает, что для борьбы за тройку ЦСКА надо прибавлять в атаке

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин поделился впечатлениями от игры ЦСКА в этом сезоне.

«ЦСКА средне стартовал в чемпионате. Уровень борьбы в команде хороший, но результаты не те, на которые рассчитывает клуб. ЦСКА необходимо улучшать игру. Для того, чтобы бороться за тройку, армейцам надо прибавлять в атаке. В нападении не всегда все получается. Нужны ли еще футболисты, чтобы ЦСКА мог бороться за призовые места? Необходима вариативность в атаке, чтобы менять рисунок с игры. С этим пока есть сложности», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

В 6-м туре РПЛ армейцы разгромили «Акрон» со счетом 4:0. На данный момент ЦСКА с 10 очками занимает шестое место в чемпионате России.

Во вторник, 27 августа, ЦСКА сыграет на выезде с «Ахматом» в 3-м туре группового турнира FONBET Кубка России.