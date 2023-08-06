Алдонин о Мандрыкине: «Вениамин был вратарем от бога, вносил значимый вклад в победы своих команд»

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на новость о смерти экс-вратаря красно-синих Вениамина Мандрыкина.

В воскресенье, 6 августа стало известно, что Мандрыкин умер в возрасте 41 года.

«Соболезную семье и близким, очень тяжело подбирать слова, — цитирует ТАСС Алдонина. — Я о Вене помню еще с молодежной сборной. Очень хороший был вратарь и открытый, добрый человек, очень живо интересовался историей. Вениамин был вратарем от бога, он очень рано начал стоять и в «Алании», и в ЦСКА, он вносил значимый вклад в победы своих команд».

Мандрыкин завершил карьеру в ноябре 2010 года в возрасте 29 лет из-за последствий ДТП, в котором он сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Из-за травм футболист лишился возможности передвигаться самостоятельно.

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев, он выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».