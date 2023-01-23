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Сегодня, 14:45

Алдонин считает, что клубам РПЛ нужно покупать только сильных легионеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА, сборной России Евгений Алдонин ответил на вопрос нужны ли легионеры клубам РПЛ, когда нет еврокубковых матчей.

«Надо ли сейчас российским клубам тратиться на легионеров? Если иностранец будет сильнее других игроков, влиять на развитие команды и чемпионата, то тогда он нужен. Не нужно покупать тех легионеров, которые по уровню сопоставимы с российскими футболистами», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-esli-legioner-v-komande-rpl-budet-vliyat-na-razvitie-kluba-i-chempionata-togda-na-nego-stoit-potratit-sya/
Евгений Алдонин
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