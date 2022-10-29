Алдонин считает, что Любимов придумал желтую карточку в эпизоде с Ушаковым и Бариновым

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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод с отмененным голом Егора Ушакова в ворота «Локомотива» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.
«Для меня очевидно, что там не было фола. Это не потому, что я в прошлом игрок ЦСКА. В этом эпизоде, если бы защитник бежал сзади, и Ушаков его задел бы локтем, это можно было бы признать неумышленным фолом. Но так как Баринов бежал с центра, пытался выдавить нападающего в бровку и ударился ему об локоть, то это ни в коем случае не желтая карточка. Ушаков забил отличный гол! По большому счету судья придумал эту желтую карточку. В итоге пришлось Егора удалить. По мне Егор здорово вышел на замену — забил гол и увеличил преимущество команды. Судья просто неправильно разобрался в эпизоде. Не было там никакого фола», — сказал Алдонин «СЭ».
В концовке матча «Локомотив» — ЦСКА Ушаков получил две желтые карточки и был удален. 19-летний российский футболист появился на поле на 82-й минуте встречи.
Армейцы прервали серию из трех ничьих подряд. Для железнодорожников это седьмое поражение в последних восьми матчах в РПЛ.
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