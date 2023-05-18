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18 мая, 18:22

Алдонин считает, что у ЦСКА будет психологическое преимущество в матче со «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил шансы армейцев в дерби с «Спартака».

«Номинально ЦСКА фаворит в дерби. Можно сколько угодно приводить в пример статистику, но это принципиальное противостояние. Вспоминаю, когда я играл за ЦСКА, мы проводили очень неплохой отрезок в чемпионате, а «Спартаком» тогда руководил Лаудруп. Красно-белые играли не очень здорово, а мы смотрелись хорошо, но в итоге проиграли им (0:1). Психологическое состояние у ЦСКА сейчас очень хорошее. «Спартак» немного лихорадит, команда теряет очки там, где не планировала. К дерби это никакого отношения не имеет. «Спартак» будет играть на своем стадионе, при сумасшедшей поддержке. Из-за этого шансы равны. Некоторое психологическое преимущество будет у ЦСКА. Победу никто никому не гарантирует в этом противостоянии. Очень сложный матч, серебряные медали на кону. Ничья — это результат в пользу «Ростова». Одной и другой команде необходима победа. Хотелось бы увидеть атакующий футбол хорошего качества», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые с 50 очками расположились на 4-й строчке.

21 мая «Спартак» сыграет с армейцами на «Открытие Банк Арена». Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-u-tsska-budet-psihologicheskoe-preimushhestvo-v-derbi-spartak-nemnogo-lihoradit/
Евгений Алдонин
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